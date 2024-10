Foto da Instagram @springsteen

Il cantautore americano ha annunciato il suo endorsement sui social: "Donald Trump è il candidato alla presidenza più pericoloso"

Bruce Springsteen ha annunciato il suo endorsement per Kamala Harris e Tim Walz alle prossime elezioni americane che si terranno il 6 novembre. “Amici, fan e stampa mi hanno chiesto chi sosterrò in questa importante elezione. Ecco la mia risposta: sostengo Kamala Harris come presidente e Tim Walz come vice e mi oppongo a Donald Trump e JD Vance“, ha detto il cantautore statunitense in un video pubblicato sui social. “Forse è dai tempi della guerra civile che questo grande Paese non si sente così diviso politicamente”, ha aggiunto “The Boss” che poi ha lanciato un’altra stoccata verso il tycoon: “Donald Trump è il candidato alla presidenza più pericoloso della mia vita”. L’appoggio politico dell’artista di Long Branch si aggiunge alla lunga lista di personaggi noti che si sono esposti pubblicamente in favore della leader democratica. Prima di lui, infatti, si sono espressi Taylor Swift, George Clooney, Barack e Michelle Obama.

