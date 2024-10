Il partito di Santiago Abascal sarà presente al raduno di Pontida: nessun problema per relazioni con Meloni

Una “politica comune europea molto dura contro l’immigrazione illegale”, “lotta ai trafficanti con tutti i mezzi, di polizia e militari” ed “espulsioni di massa”. È la linea di Vox per contrastare la migrazione irregolare in Ue e Spagna. Il partito iberico, riferisce il suo capo delegazione al Parlamento europeo, Jorge Buxadé in un’intervista a LaPresse, sarà presente per la prima volta al raduno della Lega a Pontida, in programma questa domenica, una partecipazione che, assicura, in nessun caso avrà implicazioni nei rapporti con la premier Giorgia Meloni, con la quale Vox ha condiviso il gruppo europeo dei Conservatori e riformisti per poi passare a quello dei Patrioti del premier ungherese Viktor Orban. L’europarlamentare di Vox considera una “barbarie” che Matteo Salvini, ministro dell’Interno tra il 2018 e 2019, rischi una condanna a sei anni di carcere nel processo ‘Open Arms’ “per aver fatto il suo dovere” e non esclude la possibilità che una delegazione del suo partito si rechi a Palermo il 18 ottobre, insieme agli esponenti di Fidesz, in occasione dell’arringa di Giulia Bongiorno.

Vox: “Proibire gli aiuti ai migranti illegali e iniziare le espulsioni di massa”

L’Ue dovrebbe adottare una “politica comune molto dura contro l’immigrazione illegale e combattere le mafie responsabili del traffico dei migranti”, ha detto Buxadé, reduce da un recente viaggio nelle isole Canarie insieme all’ex direttore di Frontex, ora europarlamentare del Rassemblement National, Fabrice Leggeri. L’arcipelago spagnolo ha visto un picco degli arrivi di migranti da inizio anno. Secondo l’esponente di Vox, la situazione nelle isole, rispetto alla sua ultima visita tre mesi fa, si è “evidentemente aggravata” e l’unica novità è che “i socialisti e i popolari hanno raggiunto un accordo per la distribuzione dei migranti” nel resto del territorio spagnolo con un conseguente “effetto chiamata”. La politica migratoria del premier Pedro Sanchez, “che è la stessa della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, è la peggiore possibile”, ha affermato, rimarcando come gli sbarchi siano invece diminuiti in Italia sotto il governo Meloni. La stretta sui migranti adottata dal governo italiano starebbe provocando un aumento degli arrivi in Spagna e in Grecia, ha sostenuto Buxadé sottolineando che proprio per questa ragione “l’ideale sarebbe avere una politica comune europea che sia però molto dura”. Per Vox occorre “proibire gli aiuti ai migranti illegali” e “iniziare le espulsioni di massa”, attraverso accordi con Paesi come Marocco, Mauritania, Algeria, Senegal e Mali, e “combattere le mafie con tutti i mezzi, di polizia e militari, in acque spagnole, internazionali e, se si chiudono degli accordi con i Paesi terzi, anche nelle loro acque”. Per l’esponente di Vox “occorre rimpatriare” anche i circa 6mila minori non accompagnati che si trovano al momento alle Canarie, dove il sistema di accoglienza è sotto pressione.

Buxadé: “La sinistra in Europa sta cercando di ingannare gli elettori”

Recentemente anche partiti di centrosinistra europei hanno adottato posizioni più dure nei confronti dei migranti, la Germania del socialdemocratico Olaf Scholz ha ripristinato i controlli alle frontiere, il premier britannico Keir Starmer, laburista, ha mostrato interesse per la politica migratoria di Meloni. Secondo Buxadé la sinistra europea non ha cambiato veramente posizione, ma si tratta più di una questione elettorale. “La sinistra fa così solo perché sta perdendo le elezioni, perde in tutta Europa e sta cercando di ingannare gli elettori“, ad esempio, ha detto, “i deputati tedeschi dei partiti al governo continuano al Parlamento europeo a votare le stesse cose e a difendere nei loro discorsi le politiche di ‘porte aperte’ dell’Europa”. Il capo della delegazione di Vox al Parlamento europeo, ha confermato che il partito spagnolo, che fa parte del gruppo dei Patrioti insieme alla Lega, parteciperà al raduno di Pontida. “Ci sarà una delegazione di Vox”, “stiamo vedendo chi potrà andare in base agli impegni in agenda”, ha detto Buxadé dopo che lunedì il leader di Vox, Santiago Abascal, aveva definito “molto probabile” la presenza di una delegazione del partito a Pontida. Secondo l’europarlamentare non c’è “nessun problema” rispetto alle relazioni con Meloni. “Abbiamo detto chiaramente alla Lega, e la Lega lo accetta, che il nostro socio in Italia è Meloni”, “altra cosa” è che con la Lega “formiamo parte dello stesso gruppo politico, per cui se c’è un evento” del gruppo “cerchiamo di mandare una delegazione”, ha precisato Buxadé. Vox appoggia inoltre la nomina di Raffaele Fitto come commissario Ue per la Coesione e le Riforme. L’esponente di FdI dovrà affrontare l’audizione all’Eurocamera per la conferma dell’incarico. “Fitto è stato presidente del nostro gruppo nella scorsa legislatura, per due anni, ha il giusto profilo politico e professionale, conta sull’appoggio del governo dell’Italia e pertanto non abbiamo nessun motivo per respingerlo come commissario”, ha affermato il capo delegazione di Vox.

