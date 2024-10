L'attore indiano alla conferenza stampa di presentazione della fiction 'Questioni di stoffa'

L’attore indiano Kabir Bedi, celebre per il ruolo di Sandokan, nella conferenza stampa di presentazione della fiction ‘Questioni di stoffa‘, che verrà svelata in anteprima questa sera a Torino dove è in corso il 76° Prix Italia, ha detto la sua sul conflitto in Medioriente: “La cooperazione è molto meglio del conflitto, specialmente in tempi di guerra in Europa, in Medioriente e in altre parti del mondo. Dobbiamo cercare di risolvere questi conflitti, perché i conflitti creano sofferenza e dolore. La guerra non serve a nessuno”. “Noi attori cerchiamo sempre ruoli interessanti, questo ruolo era molto speciale per me, perché è una storia di indiani e di italiani – ha aggiunto Bedi – Per 40 anni ho provato a migliorare i rapporti tra indiani e italiani, in tal senso questa è una storia perfetta per me, per lanciare il messaggio che la cooperazione è molto più bella del conflitto”.

