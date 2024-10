Tel Aviv: "Colpiremo ancora con forza in prossime ore"

Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, generale Mohammad Bagheri, ha avvertito che l’Iran risponderà alle eventuali azioni dello Stato ebraico contro il suo territorio con attacchi “alle intere infrastrutture di Israele” con “intensità moltiplicata”. “Se il regime sionista commetterà un errore, potremmo dimostrare che possiamo radere al suolo Tel Aviv in una sola notte“, ha invece affermato l’ex comandante della Forza Qods iraniana, Ahmad Vahidi. IN AGGIORNAMENTO

Scholz: “Attacco Iran rischia di infiammare intera regione”

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha condannato “fortemente” gli attacchi missilistici iraniani contro Israele. “Questo minaccia di aggravare ulteriormente la già tesa situazione in Medioriente”, ha affermato Scholz, come riporta Ard. Secondo il cancelliere “L’Iran rischia di infiammare l’intera regione: questo deve essere evitato a tutti i costi”. Hezbollah e l’Iran devono fermare immediatamente i loro attacchi contro Israele. Lavoreremo insieme ai nostri partner per mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ha affermato ancora Scholz.

Crosetto: “È in atto pericolosa e tragica escalation”

“Quella in atto è una pericolosa e tragica escalation con il superamento progressivo di linee rosse, nonostante gli appelli della comunità internazionale”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso di un’audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Tajani: “Scongiurare guerra su larga scala è ancora possibile”

“L’apertura del fronte libanese e l’intervento diretto dell’Iran hanno inevitabilmente accresciuto il rischio di un conflitto regionale su larga scala. Ma l’escalation delle ultime ore ci spinge ancora di più a lavorare per la pace e per il dialogo. C’è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l’intero Medioriente. Facciamo appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Il Governo italiano, anche in qualità di Presidente del G7, si sta adoperando a 360 gradi per questo obiettivo”, ha aggiunto.

Media Usa: “Pezeshkian non sarebbe stato informato di attacco”

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, non sarebbe stato informato in anticipo dell’attacco di Teheran sul territorio di Israele se non pochi minuti prima del suo inizio. Lo scrive il New York Times. Secondo il quotidiano americano l’attacco missilistico non è stato organizzato dall’aeronautica iraniana, ma dall’aeronautica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamiche, ovvero le forze d’élite dei pasdaran.

Israele: “Colpiremo ancora con forza in prossime ore”

L’aeronautica militare israeliana “continua a operare a pieno regime e questa notte continuerà a colpire con forza in Medio Oriente, come è accaduto per tutto l’anno”. Lo ha affermato in una nota il portavoce militare dell’esercito israeliano Daniel Hagari.

Hezbollah: “Respinte truppe israeliane in città sud Libano”

Hezbollah afferma di aver costretto i soldati israeliani a ritirarsi dalla città di Odaisseh, nel sud del Libano. Lo riporta Al Jazeera. In un post su Telegram, Hezbollah ha affermato che le sue forze “si sono scontrate con i soldati israeliani, hanno inflitto loro perdite e li hanno costretti a ritirarsi”.

