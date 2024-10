A sinistra Mark Rutte, a destra Jens Stoltenberg

Passaggio di consegne tra l'ex e il nuovo segretario generale dell'Alleanza

Da oggi Mark Rutte è il nuovo segretario generale della Nato e prende il posto di Jens Stoltenberg. “Lavoriamo insieme da molti anni, lui conosce bene la Nato ed è molto conosciuto in tutta l’Alleanza. Mark ha il background perfetto per diventare un grande segretario generale. Ha servito come primo ministro per 14 anni, ha guidato quattro diversi governi di coalizione. Quindi sa come scendere a compromessi, creare consenso. E queste sono competenze che sono molto apprezzate qui alla Nato. Quindi Mark, quindi la Nato sarà in mani sicure con te al timone. E quindi rende anche più facile per me lasciare l’Alleanza, sapendo che assumerai il ruolo di segretario generale della Nato”, ha affermato Stoltenberg in un punto stampa. “La Nato è cambiata, come è cambiato il mondo e Mark ha fatto parte di questo cambiamento, come primo ministro olandese. Benvenuto alla Nato, mio caro amico Mark”, ha aggiunto il politico norvegese.

Rutte: “Ucraina, investimenti e partnership le priorità”

“E’ difficile distinguere tra le tre priorità. Ovviamente, l’Ucraina è in cima alla lista, ma dobbiamo anche fare di più in termini di difesa collettiva e deterrenza, dobbiamo investire di più e colmare le lacune di capacità e cercare di raggiungere tutti gli obiettivi che la Nato ha fissato. E in terzo luogo, dobbiamo fare di più per assicurarci di costruire davvero sulle partnership Nato che sono state stabilite nel corso degli anni, anche in Estremo Oriente. Penserei che siano tutte ugualmente importanti, ma ovviamente l’Ucraina è molto in cima ai nostri pensieri”, ha dichiarato Rutte in un punto stampa prima della cerimonia del passaggio di consegne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata