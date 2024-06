Stoltenberg: "Lascio Alleanza in buone mani". Cremlino: "Improbabile che cambi qualcosa"

Il Consiglio Nord Atlantico ha deciso di nominare il premier olandese Mark Rutte come prossimo segretario generale della Nato, che succederà a Jens Stoltenberg. Lo annuncia la stessa Nato, precisando che Rutte assumerà le sue funzioni di segretario generale a partire dal 1° ottobre 2024, quando il mandato di Stoltenberg scadrà dopo 10 anni alla guida dell’Alleanza.

Il mandato di Stoltenberg è stato ripetutamente esteso, anche per garantire continuità dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022. Il presidente Usa Joe Biden e gli altri alleati della Nato daranno formalmente il benvenuto a Rutte al loro tavolo nel summit che si terrà a Washington dal 9 all’11 luglio.

Stoltenberg accoglie nomina Rutte: “Lascio Alleanza in buone mani”

“Accolgo con grande favore la scelta degli Alleati Nato di Mark Rutte come mio successore. Mark è un vero transatlantico, un leader forte e un costruttore di consenso. Gli auguro di avere successo mentre continuiamo a rafforzare la Nato. So di lasciare la Nato in buone mani“. Lo scrive su X il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Cremlino: “Con nomina Rutte improbabile che cambi qualcosa”

“È improbabile che il primo ministro olandese Mark Rutte come nuovo segretario generale della Nato modifichi la linea ostile dell’alleanza nei confronti della Russia“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “È improbabile che questa scelta possa cambiare qualcosa nella linea generale della Nato e dei membri dell’alleanza atlantica, che sia separatamente, intendiamo i Paesi membri che sono sotto la diretta guida degli Stati Uniti, sia insieme, come alleanza euro-atlantica, lavorano con l’obiettivo della soppressione strategica della Federazione Russa”, ha detto il portavoce del Cremlino. Peskov ha sottolineato che “al momento – questa è un’alleanza che è un nemico per noi”.

Meloni: “Congratulazioni a Rutte per nomina a prossimo segretario generale”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “si congratula con il primo ministro Mark Rutte per la sua nomina a prossimo Segretario Generale della Nato”. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. “In questa fase particolarmente complessa l’Alleanza atlantica continua a rappresentare il pilastro della sicurezza comune e l’Italia è pronta a lavorare insieme al nuovo segretario generale e agli alleati a favore della pace e della salvaguardia della libertà”, conclude la nota.

Biden: “Rutte sarà un eccellente segretario generale”

Mark Rutte “sarà un eccellente segretario generale” della Nato. È il pensiero del presidente Usa Joe Biden, secondo quanto riferito dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata