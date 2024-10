Il presidente Usa convoca il Consiglio di Sicurezza nazionale

Gli Stati Uniti al fianco di Israele durante l’attacco missilistico sferrato dall’Iran. Il presidente Joe Biden ha prima convocato un incontro con la vicepresidente Kamala Harris e il loro team di sicurezza nazionale per valutare la situazione e poi ha ordinato all’esercito Usa di abbattere i missili lanciati da Teheran.

Biden ordina abbattimento missili Iran contro Israele

Il presidente Biden e la vicepresidente Harris hanno monitorando l’attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room della Casa Bianca, ricevendo aggiornamenti regolari dal loro team di sicurezza nazionale. Come riferisce la Casa Bianca, il presidente ha ordinato all’esercito statunitense di aiutare la difesa di Israele contro gli attacchi iraniani e di abbattere i missili che hanno come obiettivo Israele.

Blinken: “Usa impegnati in sicurezza Israele”

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che l’amministrazione Biden sta osservando la situazione tra Israele e Hezbollah in Libano “molto attentamente” ed è impegnata nella difesa e nella sicurezza di Israele. Parlando stamani prima di incontrare a Washington il ministro degli Esteri del Marocco, Blinken non ha affrontato la questione del potenziale attacco missilistico iraniano contro Israele, sul quale la Casa Bianca aveva poco prima lanciato l’allarme. “Gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa di Israele. Stiamo osservando gli sviluppi, come ho detto, molto attentamente in questo momento”, ha detto il capo della diplomazia Usa.

Casa Bianca: “Attacco Iran sconfitto nessuna vittima in Israele”

L’attacco iraniano contro Israele, condotto con “quasi 200 missili” è stato “sconfitto”. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un briefing con i giornalisti. “Al momento”, ha detto Sullivan, non si registrano morti in Israele a seguito dell’attacco. L’unica vittima è un cittadino palestinese a Gerico. Le forse Usa, ha sottolineato Sullivan, si sono “coordinate strettamente” con quelle israeliane per respingere l’attacco.

