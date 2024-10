Nessuna vittima israeliana dopo la pioggia di missili di Teheran: un palestinese rimasto ucciso in Cisgiordania dalle schegge di un razzo

L’aviazione di Israele “continua a operare a pieno regime e anche stasera continuerà a colpire con potenza in Medioriente, come è avvenuto nell’ultimo anno”. Lo ha affermato il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, secondo quanto riporta il Times of Israel. “L’Iran ha compiuto un atto grave questa notte e sta spingendo il Medioriente verso un’escalation. Agiremo nel luogo e nel momento di nostra scelta, in accordo con le indicazioni dei vertici politici”, ha detto ancora riferendosi alla pioggia di missili lanciati da Teheran verso Tel Aviv e altre città israeliane.

L’attacco iraniano non ha provocato vittime in Israele ma un palestinese di Gaza è rimasto ucciso da una scheggia a Gerico, in Cisgiordania, secondo quanto scrive il Times of Israel.

Casa Bianca: “Attacco Iran sconfitto nessuna vittima in Israele”

L’attacco iraniano contro Israele, condotto con “quasi 200 missili” è stato “sconfitto”. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un briefing con i giornalisti. “Al momento”, ha detto Sullivan, non si registrano morti in Israele a seguito dell’attacco. L’unica vittima è un cittadino palestinese a Gerico. Le forse Usa, ha sottolineato Sullivan, si sono “coordinate strettamente” con quelle israeliane per respingere l’attacco.

