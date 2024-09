Videomessaggio del premier israeliano rivolto al popolo di Teheran

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un messaggio video rivolto direttamente al popolo iraniano, affermando che Israele “è al vostro fianco”. “Ogni momento che passa, il regime vi sta portando più vicino all’abisso – ha spiegato – quando l’Iran sarà finalmente libero, e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso. I nostri due popoli antichi, il popolo ebraico e il popolo persiano, saranno finalmente in pace. I nostri due paesi, Israele e Iran, saranno in pace”. Netanyahu ha poi invitato i cittadini iraniani a non lasciare “che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze e i vostri sogni”. “So che non supportate gli stupratori e gli assassini di Hamas e Hezbollah, ma i vostri leader sì – ha concluso Netanyahu – meritate di meglio. I vostri figli meritano di meglio. Israele è con voi”.

Al regime non importa nulla di voi

“La stragrande maggioranza degli iraniani sa che al regime non importa nulla di loro. Se gli importasse di voi, smetterebbe di sprecare miliardi di dollari in guerre inutili in tutto il Medioriente e inizierebbe a migliorare le vostre vite”, ha poi aggiunto Netanyahu. “Immaginate se tutto il denaro che il regime ha sprecato in armi nucleari e guerre fosse investito nell’istruzione dei vostri figli, nel miglioramento della vostra assistenza sanitaria, nella costruzione delle infrastrutture della vostra nazione, acqua, fognature, tutte le altre cose di cui avete bisogno”, ha aggiunto. E quando il regime sarà smantellato “l’Iran prospererà come mai prima. Investimenti globali, turismo di massa, brillante innovazione tecnologica basata sui grandi talenti che esistono all’interno dell’Iran. Non suona meglio di povertà infinita, repressione e guerra?”, ha concluso Netanyahu.

