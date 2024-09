L'iniziativa per i piccoli malati di cancro che sono tornati nella struttura

Alcuni clown volontari si sono offerti per portare momenti di serenità nell’ospedale pediatrico di Kiev per i bambini malati di tumore. La struttura era stata pesantemente bombardata da Mosca lo scorso luglio, il che aveva portato all’evacuazione di decine di pazienti. Ora l’ospedale ha ripreso la sua attività tornando a ricevere diversi piccoli malati. I clown provano a portare un po’ di allegria in una città in tensione dopo 2 anni e mezzo di bombardamenti.

