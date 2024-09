In centinaia in marcia verso il consolato statunitense del leader di Hezbollah

In Pakistan le proteste per la morte di Nasrallah. I musulmani sciiti pakistani hanno marciato domenica verso il consolato statunitense a Karachi, per protestare contro l’uccisione del leader di Hezbollah, ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud di Beirut.

