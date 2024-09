Il primo ministro israeliano: "Era il motore centrale dell'asse del male iraniano"

Con l’uccisione in Libano del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah “abbiamo saldato i conti con i responsabili dell’omicidio di innumerevoli israeliani e di molti cittadini di altri Paesi, tra cui centinaia di americani e dozzine di francesi”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione registrata. “Nasrallah non era più un terrorista, era l’asse dell’asse, il motore centrale dell’asse del male iraniano” ha aggiunto Netanyahu commentando l’uccisione in un raid aereo in Libano del leader di Hezbollah.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata