Il simbolo di lutto in cima alla cupola dell'ottava guida spirituale sciita, l'Imam Reza

Issata una bandiera nera, in segno di lutto, in cima al santuario dell’Imam Reza a Mashhad, in Iran, per la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah nell’attacco aereo israeliano a Beirut. Hezbollah ha giurato di “continuare la guerra santa contro il nemico e a sostegno della Palestina”.

