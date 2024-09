Sono circa 6,35 milioni i cittadini chiamati al voto

In Austria si sono aperte le urne e sono circa 6,35 milioni i cittadini chiamati al voto per le elezioni parlamentari. Alla chiusura dei seggi sono attese le prime proiezioni dei risultati. Complessivamente ci sono 8.889 seggi elettorali in Austria. Secondo le previsioni, queste elezioni potrebbero portare a una vittoria dell’estrema destra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata