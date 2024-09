Michael Schnedlitz: "Gli austriaci hanno fatto la storia"

Secondo la prima proiezione per le elezioni parlamentari in Austria, l’estrema destra dei nazional-populisti dell’Fpö (Partito della libertà) è nettamente al primo posto con il 29,1%. Segue al secondo posto i conservatori dell’Övp (Partito popolare austriaco) con il 26,2% e al terzo posto il Partito socialdemocratico austriaco (Spö) con il 20,4%. La corsa tra il partito liberale Nuova Austria (Neos) e i Verdi è serrata con valori rispettivamente all’8,8 e all’8,6%. Lo riportano i media austriaci. Il Partito della Birra si attesta al 2,1% e probabilmente non supererà la soglia del 4% per l’ingresso nel Consiglio nazionale, così come il Partito comunista austriaco (Kpö), al 2,9%. Rispetto alle elezioni del 2019, questo rappresenta un grande risultato per l’Fpö: allora il Partito della Libertà ottenne solo il 16,17%. L’Övp ha perso pesantemente rispetto al precedente risultato del 37,46%. Nelle elezioni precedenti invece la Spö aveva ottenuto il 21,18%, i Verdi il 13,90% e Neos l’8,10%.

Fpö: “Gli austriaci hanno fatto la storia”

Poco dopo le prime proiezioni, il segretario generale dell’Fpö (Partito della libertà), Michael Schnedlitz, si è detto estremamente soddisfatto per quello che è il miglior risultato nazionale nella storia del partito con il 29% delle preferenze, primo davanti a tutti gli altri partiti. “Gli austriaci hanno fatto la storia“, ha detto all’emittente Orf. Ha poi ringraziato gli elettori e “l’architetto e costruttore, il motore del cambiamento degli ultimi anni”, ovvero il leader del partito Herbert Kickl.

