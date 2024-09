Circa 6 milioni i cittadini chiamati alle urne

In Austria circa 6,35 milioni i cittadini sono chiamati al voto per le elezioni parlamentari. I seggi chiuderanno alle 17, quando sono attese le prime proiezioni dei risultati. Complessivamente ci sono 8.889 seggi elettorali in Austria. Secondo le previsioni, queste elezioni potrebbero portare a una vittoria dell’estrema destra. Nelle immagini al voto a Vienna il cancelliere Karl Nehammer. “Importante, dal mio punto di vista, garantire stabilità”, ha detto Nehammer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata