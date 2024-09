"Sapremo come raggiungerlo, a nord, a sud e anche in luoghi più lontani”, ha aggiunto

“Questa non è la fine delle nostre operazioni. Deve essere molto chiaro. Ci sono altri strumenti. E il messaggio è semplice: chiunque minacci i cittadini di Israele – sapremo come raggiungerlo, a nord, a sud e anche in luoghi più lontani”. Lo ha affermato in conferenza stampa Herzi Halevi, capo dello Stato Maggiore di Israele. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso Hassan Nasrallah, il leader del gruppo militante Hezbollah, in un attacco a Beirut venerdì.

