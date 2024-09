Continuano i raid russi nel sud-ovest del Paese. Ieri l'incontro tra Zelensky, Biden e Harris. Oggi il presidente ucraino vede Trump

Un nuovo attacco russi nel sud-ovest dell’Ucraina ha provocato tre morti e undici feriti nella città portuale di Izmail. Ieri la visita a Washington di Volodymyr Zelensky, reduce dal suo intervento al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York, che in due incontri separati ha illustrato a Joe Biden e Kamala Harris il suo ‘Piano per la vittoria’. In mattinata, il leader ucraino aveva incassato il sostegno bipartisan dei due leader del Senato, il repubblicano Mitch McConnell e il democratico Chuck Schumer. Oggi, invece, il leader ucraino vedrà il candidato repubblicano Donald Trump.

LA DIRETTA

9:55 Americano processato in Russia come mercenario

Il tribunale cittadino di Mosca sta processando Stefan Hubbard, cittadino americano di 72 anni accusato di aver combattuto con le forze ucraine come mercenario. Lo riporta Ria Novosti, citando la stessa corte russa. Hubbard, pensionato originario del Michigan, si sarebbe trasferito in Ucraina, a Kharkiv, nel 2014 dove avrebbe vissuto con la sua ex moglie. Su richiesta del pubblico ministero il tribunale ha disposto nei confronti dell’imputato sei mesi di custodia cautelare. Se condannato Hubbard rischia tra i 7 e i 15 anni di carcere.

9:26 Mosca: tre reporter stranieri indagati per ingresso nel Kursk

Un procedimento penale è stato aperto in Russia contro tre giornalisti stranieri accusati di aver attraversato illegalmente il confine con la regione di Kursk. Lo riporta Ria Novosti, citando il servizio federale russo di sicurezza (Fsb). Si tratta dei giornalisti americani Fletcher Young e Catherine Diessl, corrispondenti di Abc, e della loro collega rumena Parbu Mircea del sito di informazione HotNews. Il dipartimento ha osservato che “in totale, dal 17 agosto, sono stati avviati procedimenti penali contro 12 giornalisti stranieri per gli atti illegali in questione”

9:10 Kiev: droni russi attaccano Izmail, tre morti

E’ di tre morti il bilancio di un attacco russo su Izmail, nella regione di Odessa, condotto con droni. Lo scrive su Telegram il governatore dell’oblast, Oleh Kiper. “Questa mattina il nemico ha fatto ricorso al terrore su larga scala a Izmail – ha riferito – I russi hanno lanciato droni d’attacco nel sud della nostra regione. Il lavoro delle forze di difesa aerea è stato lungo e intenso. Purtroppo a seguito dell’attacco sono morte tre persone: due donne, nate nel 1934 e nel 1955, e un uomo di 73 anni. Undici persone sono rimaste ferite, compreso un bambino”.

6:02 Mosca, distrutti 7 droni ucraini in regione Rostov

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto durante la notte sette droni ucraini vicino a Novoshakhtinsk, nella regione di Rostov in Russia. Lo ha fatto sapere sul suo canale Telegram il governatore della stessa regione Vasily Golubev. “In totale, sette droni sono stati distrutti quella notte vicino a Novoshakhtinsk. A causa della caduta di detriti sul campo, si è verificato un incendio che è stato prontamente spento dai servizi di soccorso. Non ci sono state vittime o danni a terra”, ha scritto. Lo rende noto la Tass.

6:00 Lavrov a Onu, no a iniziative di pseudo-pace politicizzate

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha esortato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a non consentire che i rappresentanti dell’Onu siano coinvolti in “iniziative di pseudo-pace politicizzate” riguardo all’Ucraina. Lo si legge nel messaggio del ministero degli Esteri di Mosca a seguito dell’incontro svoltosi a margine della 79esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. Lo riporta l’agenzia russa Tass. “Il ministro ha sottolineato ancora una volta l’importanza del rigoroso rispetto da parte della leadership e di tutti i dipendenti del Segretariato delle Nazioni Unite dei principi di imparzialità ed equidistanza, anche in relazione ai crimini del regime di Kiev. Un appello urgente è rivolto a Guterres affinché impedisca ai suoi rappresentanti delle strutture delle Nazioni Unite vengano coinvolte in iniziative politicizzate di pseudo-pace nel contesto della crisi Ucraina”, si trova scritto nel messaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata