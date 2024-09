Le immagini pubblicate su Facebook

Le squadre di soccorso al lavoro per salvare le persone intrappolate nelle abitazioni allagate dopo che l’uragano Helene è arrivato in Florida. Nel video pubblicato su Facebook dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti il salvataggio di un uomo con il suo cane avvenuto giovedì, dopo che la barca a vela aveva iniziato a imbarcare acqua a circa 25 miglia da Sanibel Island, in Florida.

