Ora si sposta verso la Georgia: allerta alta per 20 milioni di persone

Pioggia e vento spazzano Tallahassee, la capitale della Florida, dove l‘uragano Helene si è abbattuto causando gravi danni e blackout. Almeno 1,2 milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente in Florida, più di 190.000 in Georgia e oltre 30.000 nelle Caroline. I governatori di questi Stati, dell’Alabama e della Virginia hanno dichiarato l’emergenza. La Cnn ha riportato che l’uragano sta perdendo forza ed è stato declassato a categoria 1 mentre si avvicina alla Georgia attraverso l’entroterra. Lo riporta la Cnn. Nelle prossime ore il centro della tempesta arriverà sulla Georgia centrale e settentrionale. Successivamente Helene dovrebbe virare verso nordovest per poi rallentare sul Tennessee tra oggi e domani.

“Sebbene sia previsto un ulteriore indebolimento, la rapida velocità di avanzamento consentirà ai venti forti e dannosi, soprattutto a raffica, di penetrare ben all’interno degli Stati Uniti sudorientali, compresi i terreni più elevati degli Appalachi meridionali”, ha avvertito il centro uragani. Nelle prossime ore, l’allerta meteo resterà in vigore per circa 20 milioni di persone in alcune parti della Carolina del Sud, della Georgia e della Florida.

