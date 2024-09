L'ex presidente Usa e candidato repubblicano alla Casa Bianca lo ha dichiarato in un comizio in North Carolina

Donald Trump attacca nuovamente Joe Biden e Kamala Harris sulla gestione della guerra in Ucraina. “Hanno causato questa situazione con la loro stupidità e ora sono intrappolati. L’Ucraina è andata, non esiste più. Qualunque accordo anche il peggiore sarebbe stato meglio e tutti starebbero vivendo”, ha detto il tycoon in un comizio dal palco di Mint Hill in North Carolina.

