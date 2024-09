Si teme che possa trasformarsi in uragano nelle prossime ore

Il Messico si prepara all’arrivo della tempesta tropicale Helena formatasi nel Mar dei Caraibi e che si teme possa trasformarsi in un uragano. I residenti nelle zone costiere stanno prendendo precauzioni per affrontare vento forte e mare grosso. Helene è l’ottava tempesta della stagione degli uragani iniziata a inizio giugno. Nelle immagini, gli abitanti di Cancun cercano di proteggere barche, negozi e capanne per l’arrivo di Helene.

