La premier in un passaggio dell'intervento all'Atlantic Council

“Il patriottismo è la migliore risposta al declinismo” e “difendere le nostre radici profonde è la precondizione per raccogliere frutti maturi. Imparare dagli errori del passato è la precondizione per essere migliori in futuro”. E’ un altro passaggio del discorso della premier Giorgia Meloni nella serata newyorchese dell’Atlantic Council dal quale ha ricevuto il Global Citizen Award.

