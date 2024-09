La premier in un passaggio dell'intervento all'Atlantic Council

“Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o uno che segue, indicare una rotta o meno, agire per il bene del tuo popolo o agire solo guidato dai sondaggi. Bene, la mia ambizione è guidare, non seguire“. Così Giorgia Meloni in un passaggio dell’intervento pronunciato dalla premier, dopo avere ricevuto a New York il Global Citizen Award dell’Atlantic Council.

