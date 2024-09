Durante il suo discorso all'Atlantic Council

“Come diceva il mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson, inizio dall’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare i suoi modi”. Così Giorgia Meloni ha scherzato davanti alla platea dell’Atlantic Council in un passaggio del suo intervento, nel quale ha citato la canzone ‘Man in the mirror‘ della popstar Usa. Quindi, ha proseguito, “dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo, così da poter comprendere e rispettare anche gli altri”.

