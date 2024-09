Lo comunica la sala stampa della Santa Sede

Papa Francesco ha annullato le udienze di oggi per via dell’influenza. “A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede.

