Il presidente ucraino: "Da Usa e Gb nessun ok su uso armi a lungo raggio"

Il “piano di vittoria” dell’Ucraina sarà reso disponibile a tutti i Paesi e anche la Russia dovrebbe vederlo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un incontro con i giornalisti: “Abbiamo dichiarato che siamo pronti a vedere la Russia al secondo vertice di pace, perché tutti i nostri alleati, compresi quelli più vicini che sono dalla nostra parte e sempre contrari all’aggressione russa, hanno tutti detto che la Russia dovrebbe essere presente al secondo verticea”. Kiev, ha spiegato, sta lavorando al suo piano per la vittoria con tre punti dello stesso che già sono stati preparati. “Ci saranno ancora incontri offline e online – ha aggiunto Zelensky – E, come abbiamo detto, all’inizio di novembre l’intero piano sarà pronto. Questo sarà l’inizio e la base per dialogare in qualsiasi formato con la Russia. In qualsiasi formato, con qualsiasi suo rappresentante, perché ci sarà un piano e qualcosa da mostrare”.

Zelensky: “Da Usa e Gb nessun ok su uso armi a lungo raggio in Russia”

“Abbiamo armi a lungo raggio. Ma non nella quantità di cui abbiamo bisogno, diciamo così. Ma, tuttavia, abbiamo questo pacchetto: Storm Shadow, Atamcs e Scalp. Ma né l’America né la Gran Bretagna ci hanno dato il permesso sull’uso di queste armi sul territorio della Russia, per qualsiasi scopo e a qualsiasi distanza. Non abbiamo utilizzato armi a lungo raggio sul territorio della Federazione Russa”, ha chiarito Zelensky.

Russi colpiscono Kryvyi Rih, un minore tra le vittime

È di almeno tre morti, tra cui un minore, il bilancio delle vittime di un raid russo su Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky. Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Serhii Lysak. “Nuovo terribile attacco nemico su Kryvyi Rih. Nel cuore della notte, quando la città dormiva – scrive – Finora si sa già di 3 morti, tra cui un bambino. Ci sono anche feriti. Gli edifici residenziali privati sono stati danneggiati”.

