Un confronto tv nelle ultime settimane della campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti

La vicepresidente Usa Kamala Harris ha accettato l’invito della Cnn per un dibattito con l’ex presidente Donald Trump il 23 ottobre, nelle ultime settimane della campagna elettorale per le presidenziali Usa. “La vicepresidente Harris è pronta per un’altra opportunità di condividere il palco con Donald Trump”, ha dichiarato in un comunicato, riportato dalla stessa Cnn, la presidente della campagna elettorale di Harris, Jen O’Malley Dillon. “Donald Trump non dovrebbe avere problemi ad accettare questo dibattito“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata