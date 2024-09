La 'regina' della tv stattunitense ha annunciato il suo endorsement per la candidata dem

La vicepresidente e candidata democratica alle presidenziali americane Kamala Harris ha partecipato a un comizio virtuale in Michigan con Oprah Winfrey, la ‘regina’ della tv Usa che ha annunciato il suo endorsement per Harris e ad agosto ha partecipato alla Convention democratica di Chicago. Nel suo intervento Harris ha parlato dei suoi piani per ridurre i costi per la classe media, ripristinare un diritto nazionale all’aborto e affrontare la violenza delle armi.

