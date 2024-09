L'isola è ancora molto in difficoltà dopo la grave crisi economica

Cittadini alle urne per le elezioni presidenziali in Sri Lanka. Un voto cruciale per decidere il futuro dell’isola, ancora molto in difficoltà dopo che nel 2022 la grave crisi economica ha provocato proteste di massa e costretto l’ex presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire dal paese e poi a dimettersi. Nonostante il significativo miglioramento dei principali dati economici, i cittadini dello Sri Lanka stanno lottando ancora contro le tasse e il costo della vita elevati. I principali contendenti per l’elezione sono il Presidente uscente Ranil Wickremesinghe, il leader dell’opposizione Sajith Premadasa e il leader di National People’s Power, un’alleanza di 28 partiti e organizzazioni politiche di sinistra, Anura Kumara Dissanayake. I sondaggi vedono un testa a testa tra i candidati Dissanayake e Premadasa.

