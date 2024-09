Il più grande festival folkloristico aperto dalla cerimonia di spillatura dei fusti di birra

L’Oktoberfest si è aperto a Monaco di Baviera dopo la cerimonia di spillatura dei fusti di birra. Il sindaco Dieter Reiter ha dato ufficialmente il via alla 189ª edizione della manifestazione. I festeggiamenti si protraggono fino al 6 ottobre in 18 grandi tendoni che coprono il quartiere fieristico e sono considerati il più grande festival folkloristico del mondo. Quest’anno le misure di sicurezza sono state rafforzate in seguito a un attacco mortale con coltello avvenuto a Solingen, una città a circa 470 chilometri a nord-ovest di Monaco. Nei 16 giorni del festival sono attesi circa 6 milioni di visitatori.

