La candidata democratica alla Casa Bianca sul palco dei Phoenix Awards Dinner

Kamala Harris è salita sul palco dei Phoenix Awards Dinner parlando al pubblico presente e concentrandosi sui punti principali della sua campagna elettorale, tra cui la difesa dei diritti riproduttivi e dell’assistenza sanitaria accessibile. “Mentre noi ci muoviamo e lottiamo per far progredire la nostra nazione verso un futuro più luminoso, Donald Trump e i suoi alleati estremisti intendono portare la nostra nazione indietro”, ha detto la candidata democratica alla Casa Bianca. “Costruiremo quella che io chiamo un’economia delle opportunità, in modo che ogni persona abbia l’opportunità di possedere una casa, di avviare un’attività e di costruire una ricchezza intergenerazionale, compreso il mio piano per aiutare a creare 25 milioni di nuove piccole imprese nei prossimi quattro anni”, ha aggiunto. “Credo davvero che l’America sia pronta a voltare pagina rispetto alla politica della divisione e dell’odio”.

