A breve la convocazione del Coreper per approvare con procedura scritta la lista dei commissari

Il governo della Slovenia ha confermato la candidatura di Marta Kos a commissaria europea dopo il parere favorevole della commissione affari europei del Parlamento Europeo (cinque voti su nove). Lo ha annunciato il vice primo ministro Matej Archon in conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa slovena Sta. Anche Kos ha partecipato alla riunione del governo, che, secondo Archon, ha presentato in modo esauriente il suo ambito di lavoro nella futura commissione. Ora l’iter per la formazione della nuova Commissione può riprendere. Già oggi, giovedì, dovrebbe essere convocato il Coreper con i rappresentanti permanenti dei 27 per poter approvare con procedura scritta la lista dei commissari. Poi il Parlamento europeo dovrà indicare il cronoprogramma dei prossimi passi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata