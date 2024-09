Le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato

Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto questa sera a Rotterdam, come riferito dalla polizia. Le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Il portavoce della polizia Wessel Stolle ha detto che gli ufficiali stanno indagando sull’accoltellamento vicino al famoso ponte Erasmus. Stolle ha detto che non ci sono notizie immediate sul movente, ma “esamineremo tutti i possibili scenari”. Il quotidiano olandese De Telegraaf, citando testimoni sulla scena, ha riferito che un uomo ha attaccato le persone a caso con due coltelli mentre urlava Allah Akbar (Dio è grande). Stolle ha detto che la polizia sulla scena aveva anche sentito che l’uomo aveva urlato la frase e che “fa parte delle indagini”. L’identità delle vittime e del sospettato non sono state ancora comunicate.

