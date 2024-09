L'esercito israeliano ha comunicato l'avvio di una nuova fase della guerra

L’esercito israeliano ha comunicato che le sue forze aeree hanno colpito nella notte diverse infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano, tra cui “un deposito di armi nella zona di Khiam”. Inoltre, “l’artiglieria dell’Idf ha colpito in diverse aree del Libano meridionale”. Diffuso un video delle operazioni. Il rilascio del filmato è avvenuto dopo che il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato l’inizio di una “nuova fase” della guerra, in cui Israele intende concentrarsi sul fronte settentrionale, contro i militanti di Hezbollah in Libano. Due ondate di attacchi esplosivi hanno già colpito la Siria e il Libano negli scorsi giorni: un apparente attacco israeliano contro i cercapersone usati da Hezbollah ha ucciso almeno 12 persone e ne ha ferite quasi 3mila martedì, mentre l’esplosione di walkie-talkie e altri dispositivi elettronici mercoledì in tutto il Libano ha ucciso almeno 20 persone e ne ha ferite altre 450. Hezbollah ha promesso che il gruppo risponderà alle esplosioni dei cercapersone di martedì con una “punizione speciale”. Hezbollah ha iniziato a colpire Israele quasi subito dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre che ha scatenato la guerra tra Israele e l’organizzazione palestinese.

