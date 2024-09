Davanti a un negozio di abbigliamento dopo quella avvenuta vicino all'ingresso della discoteca Vanity

Nuova esplosione nel centro di Colonia dopo quella avvenuta lunedì mattina vicino all’ingresso della discoteca Vanity. Come riferito dai media tedeschi, in questo caso l’esplosione è avvenuta davanti ad un negozio di abbigliamento in un edificio dove si trovano anche degli appartamenti, a poche centinaia di metri proprio dal Vanity Club. Secondo la polizia, nell’esplosione è rimasto leggermente ferito un passante.

“I servizi di emergenza sono stati allertati intorno alle 5”, ha detto a Bild un portavoce della polizia. I residenti si sono svegliati di soprassalto. La zona dell’Ehrenstrasse dove è avvenuta l’esplosione è stata isolata, ha spiegato ancora la polizia. Secondo le prime informazioni, il negozio di abbigliamento è stato in gran parte devastato. Parti dei rivestimenti interni sono stati divelti dall’esplosione, i mobili sono andati distrutti e le finestre sono andate in frantumi.

