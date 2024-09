Foto di archivio

In corso le operazioni della polizia. La deflagrazione sarebbe avvenuta nella zona della movida, vicino alla discoteca 'Vanity'

Allarme a Colonia, in Germania, per quella che sembra essere stata una grossa esplosione vicino all’Hohenzollernring, nella zona centrale della città, accanto alla discoteca ‘Vanity’. La polizia, che è impegnata in una vasta operazione, ha chiuso la zona tra Rudolfplatz e Friesenplatz invitando la popolazione a tenersi lontano. “Abbiamo isolato l’area e sono in corso le indagini”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine, aggiungendo che la deflagrazione è avvenuta poco dopo le 6 del mattino. Un addetto alle pulizie è sopravvissuto con un trauma da esplosione, attualmente è ricoverato in ospedale. Non sembrerebbero esserci altri feriti.

Danni all’edificio

L’esplosione ha provocato danni al controsoffitto nella zona d’ingresso dell’edificio e ha fatto esplodere i vetri delle finestre. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine con “numerosi servizi di emergenza” e stanno chiarendo la situazione. Non è noto se si sia trattato di un attacco mirato. Il sito di ‘Express’ ha riferito di un video di una telecamera di sorveglianza nell’area d’ingresso che mostra una persona che indossa una felpa con cappuccio e mette una borsa davanti a un ingresso. Poco dopo, c’è la detonazione. Il video non sembrerebbe mostrare altri complici.

Sullo sfondo un conflitto tra narcotrafficanti

Secondo diversi media tedeschi, il botto è stato provocato da un ordigno detonato davanti al locale Vanity Club nella zona della movida di Colonia. L’edificio ospita anche degli uffici. Il caso, riporta l’emittente Ard, ricorda una serie di attacchi simili contro palazzi residenziali e commerciali nel Nord Reno-Vestfalia. Molti di questi sarebbero attribuibili a un gruppo di narcotrafficanti olandese. Si dice che lo sfondo sia un conflitto con gli spacciatori della Renania. La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione sulle possibili ragioni. Le indagini vengono condotte in tutte le direzioni.

