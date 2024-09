Le immagini da Kehl, al confine con la Francia

Come annunciato dal cancelliere Olaf Scholz, la Germania ha esteso i controlli alle frontiere esistenti nell’est e nel sud del Paese fino al confine terrestre a ovest. Da mezzanotte le autorità della Bassa Sassonia e del Nord Reno-Vestfalia controllano i confini con il Belgio e l’Olanda, come ha confermato la polizia federale. Oggi, lunedì, vengono istituiti controlli anche alle frontiere con Lussemburgo e Danimarca. I controlli aggiuntivi dureranno inizialmente sei mesi per contenere ulteriormente il numero di ingressi non autorizzati. Finora la polizia tedesca ha controllato i confini con la Polonia, la Repubblica Ceca , l’Austria, la Svizzera e, dopo i Giochi Olimpici di Parigi, la Francia. Dalla mezzanotte di lunedì in poi sono possibili ulteriori controlli. “A mio avviso, questa misura è urgentemente necessaria per ridurre ulteriormente l’immigrazione irregolare“, ha spiegato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser. Nelle immagini i controlli a Kehl, al confine con la Francia.

