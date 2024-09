Lo ha affermato in una nota il direttore della comunicazione della campagna del tycoon

L’ex presidente Donald Trump “è la sicuro in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco esplosi nelle sue vicinanze”. Lo ha affermato in una nota il direttore della comunicazione della campagna di Trump, Steven Cheung senza fornire altri dettagli. Il fatto è accaduto nel pomeriggio americano in Florida. Secondo quanto riporta la Cnn da fonti qualificate l’ex presidente americano stava giocando a Golf nel suo campo a Palm Beach quando si sono verificati gli spari. La struttura è stata immediatamente messa in sicurezza. La notizia giunge circa due mesi dopo che il candidato repubblicano alla presidenza è stato colpito da proiettile all’orecchio durante un comizio in Pennsylvania. Secondo il New York Post non sarebbe stato lui l’obiettivo. I servizi segreti statunitensi stanno indagando. “Un AK-47 è stato scoperto tra i cespugli, secondo le forze dell’ordine locali. Un sospetto sarebbe stato arrestato”, ha scritto su X Donald Trump junior, figlio del tycoon.

Biden-Harris, sollevati che Trump sia al sicuro

Il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamal Harris sono stati informati della sparatoria avvenuta vicino al campo da golf di Donald Trump e sono “sollevati” che sia al sicuro. Lo afferma la Casa Bianca.

Kamala Harris: “Violenza non ha posto in America”

“Sono stato informata sui resoconti degli spari nei pressi dell’ex presidente Trump e della sua proprietà in Florida, e sono contenta che sia al sicuro. La violenza non ha posto in America”. Lo ha scritto su X la vicepresidente americana e candidata alla Casa Bianca, Kamala Harris.

Cnn: “Uomo fermato intendeva colpire Trump”

Secondo fonti informate sulla questione, le autorità ritengono che un individuo armato intendesse colpire l’ex presidente Donald Trump al Trump International Golf Club. Lo riporta la Cnn. La persona in questione è stata fermata.

Trump: “Sto bene e non mi arrenderò mai”

In un’email ai suoi sostenitori dopo quanto accaduto al golf club di Palm Beach in Florida l’ex presidente americano Donald Trump ha detto: “Ci sono stati degli spari nelle mie vicinanze, ma prima che le voci inizino ad andare fuori controllo, volevo che sentiste prima questo: sono al sicuro e vivo”. “Niente mi rallenterà, non mi arrenderò mai”, ha aggiunto.

