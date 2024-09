Il primo ministro Petr Fiala aveva detto in vista del weekend: "Ci dobbiamo preparare per gli scenari peggiori"

Forti piogge e inondazioni hanno colpito la Repubblica Ceca nella giornata di sabato. Le autorità hanno messo in moto la macchina delle emergenze evacuando le strutture più a rischio (nelle immagini si vede il trasferimento dei pazienti da un ospedale a Brno) e annullando gli eventi pubblici più importanti previsti per il weekend, come le partite di calcio. “Ci dobbiamo preparare per gli scenari peggiori”, aveva detto il primo ministro Petr Fiala in vista delle piogge, “ci attende un fine settimana difficile“. Alcuni esperti hanno paragonato le perturbazioni previste per il fine settimana alle devastanti alluvioni del 1997 nel Centro Europa, in cui morirono più di 100 persone. Ai cechi è stato chiesto di non recarsi nei parchi e nei boschi poiché erano previsti venti forti fino a 100 chilometri all’ora.

