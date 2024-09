L'evento fa parte di una manifestazione globale

Oltre mille argentini hanno partecipato a un evento di osservazione della Luna al planetario di Buenos Aires nell’ambito di una manifestazione internazionale. L’evento si è tenuto in più di 600 città di 96 Paesi e si svolge ogni anno a settembre o ottobre, quando la Luna è al primo quarto, una fase che offre condizioni migliori per l’osservazione serale e in cui le ombre esaltano il paesaggio craterizzato. In Argentina, questo evento si celebra dal 2011 ed è sempre stato molto apprezzato sia dagli appassionati di astronomia che dai visitatori occasionali.

