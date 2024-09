Il leader di Kiev: "Vedrò Biden questo mese"

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che il prossimo vertice globale sulla pace è previsto per novembre 2024 e che la Russia sarà invitata. Lo riporta Unian.

Occidente teme anche solo di parlare di razzi russi

“Se gli alleati abbattono congiuntamente missili e droni nei cieli del Medioriente, perché non esiste ancora una decisione simile sull’abbattimento congiunto dei missili russi e degli ‘shaheed’ iraniani nel cielo dell’Ucraina?”. Se lo chiede il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aprendo il 20esimo incontro della Strategia europea di Yalta. Gli alleati, secondo Zelensky, hanno “hanno paura persino di dire ‘ci stiamo lavorando’. Anche queste parole sono temute”.

Zelensky ha anche ricordato l’episodio del raid di ieri sul Donetsk nel quale è stato colpito un convoglio della Croce Rossa, provocando la morte di tre operatori. Nella comunicazione ufficiale con cui ha confermato l’attacco e l’uccisione dei tre secondo Zelensky l’organizzazione umanitaria avrebbe avuto “paura anche solo di dire che si trattava di un attacco russo”. Sempre ieri, ha continuato il leader ucraino, “l’esercito russo ha sferrato un colpo altrettanto eloquente. Un missile russo ha colpito una nave civile nel Mar Nero. Mi sembra che fosse già vicino alle acque rumene. Era una nave portarinfuse con un carico di grano. Il porto di destinazione era in Egitto. Ed è stata una fortuna che nessun membro dell’equipaggio sia stato ucciso da quel razzo. E non c’è stata alcuna reazione da parte dell’Egitto, anche se ne va della loro sicurezza alimentare”.

Vedrò Biden questo mese, gli presenterò piano vittoria

“In questo mese ho in programma di incontrare il presidente Biden. Gli presenterò un piano per vincere, un sistema di soluzioni interconnesse, grazie al quale l’Ucraina otterrà la forza sufficiente per avviare questa guerra verso la pace”, ha poi dichiarato Zelensky che ha spiegato: “Il piano per la vittoria che presenterò al presidente degli Stati Uniti può aprire la strada a una pace sicura, alla piena attuazione della Formula della pace”.

