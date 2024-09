Il presidente ucraino a Cernobbio: "Più vicini alla vfine della guerra "

Dal forum di Cernobbio torna a parlare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e lo fa in un’intervista con sei testate italiane alle quali dice: “Siamo più vicini alla fine della guerra rispetto alla situazione in cui ci eravamo trovati all’inizio”. Poi il leader di Kiev aggiunge: “Ho preparato un piano e voglio condividerlo con il presidente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall’America. Spero che avrò occasione di farlo vedere a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un loro riscontro. Noi vogliamo garanzie”.

Attacco russo a Sumy, 2 morti

Mentre il presidente ucraino è in Italia e annuncia di avere pronto un piano per la pace, sul campo di battaglia continuano gli scontri tra i due eserciti. Un attacco aereo delle truppe russe a Sumy ha ucciso due persone e ne ha ferite altre quattro, tra cui due bambini. L’amministrazione militare regionale di Sumy lo ha riferito su Facebook, come riferisce Ukrinform.”Di notte, il nemico ha lanciato un attacco aereo sulla città di Sumy. A seguito dell’attacco aereo, due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite, tra cui due bambini”, si legge nella dichiarazione.

A Zaporizhia iniziata costruzione settima scuola sotterranea

Nella regione Ucraina di Zaporizhia è iniziata la costruzione della settima “scuola sotterranea”. La struttura dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, afferma il capo dell’amministrazione regionale, Ivan Fedorov, come riferisce Ukrinform. Il progetto, del valore di oltre 95 milioni, prevede sussidi governativi e cofinanziamenti dal bilancio regionale, ha riferito il funzionario su Telegram.

