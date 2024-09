Tyreek Hill: "Hanno il diritto di picchiarmi a sangue? Assolutamente no"

Tyreek Hill, stella del football americano e giocatore dei Miami Dolphins, lo scorso fine settimana è stato tirato fuori dalla sua auto, messo a terra e ammanettato da dei poliziotti vicino stadio della sua squadra. L’atleta è stato fermato a un posto di blocco a meno di tre ore dal calcio di inizio della partita ed è stato denunciato per guida pericolosa e mancato uso della cintura di sicurezza. La discussione con gli agenti sarebbe degenerata perché Hill non aveva intenzione di abbassare il finestrino della macchina. “Avrei potuto essere migliore. Avrei potuto abbassare il finestrino in quell’istante. Ma il fatto è che io non voglio attenzione. Non voglio essere come le telecamere con i telefoni puntati addosso in quel momento. Ma alla fine della giornata sono umano. Devo seguire le regole. Devo fare quello che farebbero tutti gli altri. Quindi… Questo dà loro il diritto di picchiarmi a sangue? Assolutamente no. Ma alla fine della giornata, vorrei poter tornare indietro e fare le cose in modo diverso”, ha detto il wide receiver di NFL in conferenza stampa. “È sconvolgente, amico. È davvero pazzesco sapere che in questo mondo ci sono agenti che lo fanno volontariamente con le telecamere addosso. È triste, davvero triste. Il che porta a un’altra conversazione. E porta alla domanda: cosa farebbero se non avessero le telecamere?”, ha aggiunto. Use within 30 days. Editorial use only. No re-sale

