E’ morto all’età di 86 anni Alberto Fujimori, ex presidente del Perù. La scomparsa è stata annunciata da sua figlia Keiko Fujimori in un post su X. Fujimori era stato graziato a dicembre dalle sue condanne per corruzione e responsabilità per l’omicidio di 25 persone.

La figlia aveva annunciato a luglio che il padre stava pianificando di candidarsi alla presidenza del paese per la quarta volta nel 2026. Fujimori vinse le elezioni peruviane del 1990 contro lo scrittore Mario Vargas Llosa e prese il controllo di un paese devastato da un’inflazione galoppante e dalle violenze. Risollevò l’economia tramite azioni coraggiose, tra cui le privatizzazioni di massa delle industrie statali.

Fujimori, che ha governato il Perù dal 1990 al 2000, è stato condannato nel 2009 a 25 anni di prigione dopo essere stato ritenuto responsabile dell’omicidio di 25 peruviani mentre il governo combatteva i ribelli comunisti di Sendero Luminoso.

