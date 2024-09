I dispersi al momento sono 69, centinaia i feriti

È salito a oltre 140 morti, 141 per la precisione, il bilancio del tifone Yagi in Vietnam. Lo ha annunciato la tv statale Vtv, aggiungendo che i dispersi al momento sono 69 mentre i feriti sono centinaia. Le ultime vittime si sono registrate nel villaggio di Lan Nu, spazzato via da un’improvvisa inondazione. Nella località al momento si contano almeno 16 morti e 40 dispersi.

