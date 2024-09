Il tycoon dopo il duello tv con Kamala Harris a Filadelfia

Donald Trump non ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento in merito all’endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris. Il candidato repubblicano per la presidenza americana si è fermato con i cronisti subito dopo il dibattito televisivo con la leader democratica, trasmesso da Abc News dal National Constitution Center di Filadelfia. “Non ne ho idea”, ha detto il tycoon senza aggiungere altro. La popstar statunitense proprio dopo il duello tv ha pubblicato su Instagram un post in cui ha annunciato: “Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024”.

