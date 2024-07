Anche Jennifer Aniston sui social riposta le parole del repubblicano

Torna virale sui social un video di un’intervista a JD Vance del 2021 in cui, il candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti con Donald Trump, criticava la leadership di Kamala Harris per “non aver avuto figli biologici”. Le posizioni del repubblicano stanno mettendo a dura prova la nuova campagna elettorale del tycoon, secondo i media americani.

Durante la sua candidatura al Senato in Ohio, Vance aveva dichiarato a Fox News che “in questo Paese siamo di fatto gestiti dai Democratici”, definendoli “un gruppo di donne gattare senza figli che sono infelici e insoddisfatte per le scelte di vita che hanno fatto e che, quindi, vogliono rendere infelice anche il resto del Paese”. Il conservatore aveva citato tra queste proprio Kamala Harris, il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg, dichiarato omosessuale, e la rappresentante degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez, democratica di New York.

Anche Jennifer Aniston contro JD Vance

“Non ha senso” insiste Vance “consegnare il Paese a persone senza figli come Kamala Harris perché non hanno realmente un interesse diretto” nel costruirne il futuro. La clip, ricondivisa tra gli altri anche da Jennifer Aniston nelle sue storie Instagram, ha scatenato le polemiche di gran parte dell’elettorato femminile americano, diviso sul diritto all’aborto. Il video è stato diffuso alcuni giorni dopo che Kamala Harris si è assicurata il sostegno dei delegati democratici per sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca in meno di 32 ore dal ritiro della candidatura del presidente.

