L'attuale vicepresidente americana: "Si deve ricordare che sta correndo contro di me, non contro Biden"

Kamala Harris critica il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump, in occasione del duello tv trasmesso da Abc News. “Vi dirò che ho girato il mondo come vicepresidente degli Stati Uniti e che i leader mondiali ridono di Donald Trump“, ha detto la candidata democratica dal National Constitution Center di Filadelfia. “È importante ricordare all’ex presidente che non sta correndo contro Joe Biden. Sta correndo contro di me”, ha aggiunto Harris dopo i ripetuti attacchi del tycoon nei confronti dell’attuale capo di Washington.

