La candidata dem: "Tenta di usare la razza per dividere il popolo americano"

Donald Trump torna a parlare delle origini e dell’identità di Kamala Harris, messe in discussione in passato durante un intervento a Chicago alla convention della National Association of Black Journalists. “Non lo so e non mi interessa, non me ne può fregare di meno, per me va bene qualsiasi cosa voglia essere. Tutto quello che posso dire è che ho letto che non era nera e po ho letto che era nera, e va bene così, vanno bene entrambe le cose”, ha affermato il candidato repubblicano alla presidenza Usa durante il duello tv trasmesso da Abc News. “Nel corso della sua carriera ha tentato di usare la razza per dividere il popolo americano, non vogliamo questo tipo di approccio”, ha replicato Harris.

